В МинВОТ назвали объемы угля, вывозимого из "ЛДНР"
Источник: Корреспондент.net
Россия ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированных территорий Донбасса. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш в эфире Прямого, информирует пресс-служба ведомства в четверг, 10 января.
По его словам, РФ использует украинский уголь и украинский газ на шельфе Черного моря. "С части оккупированного Донбасса РФ ежегодно незаконно вывозит 2,8 млн тонн антрацитового угля, его стоимость в пересчете составляет 288 млн долларов. Это наглый грабеж украинских территорий и украинского населения, поскольку недра - это собственность народа Украины", - отметил Черныш.
Ранее сообщалось, что Украина в январе-ноябре 2018 года увеличила импорт углякаменного и антрацита на 9,9% – на 1 млн 719 тыс. тонн – по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 19 млн 95 тыс. тонн.