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10.01.2019

В МинВОТ назвали объемы угля, вывозимого из "ЛДНР"

Источник: Корреспондент.net

Россия ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированных территорий Донбасса. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш в эфире Прямого, информирует пресс-служба ведомства в четверг, 10 января.

Черныш отметил, что к 2014 году Украина добывала около 20 млн тонн угля в Донецкой и Луганской областях. "И теперь мы можем сказать, что Российская Федерация, не имея собственных ресурсов - и из-за санкций, и из-за необходимости осуществлять большие затраты на военно-промышленный комплекс, и из-за ряда проблем в Сирии - логистических и финансовых, - пытается найти способ, как финансировать себя и временно оккупированные территории", - пояснил министр.

По его словам, РФ использует украинский уголь и украинский газ на шельфе Черного моря. "С части оккупированного Донбасса РФ ежегодно незаконно вывозит 2,8 млн тонн антрацитового угля, его стоимость в пересчете составляет 288 млн долларов. Это наглый грабеж украинских территорий и украинского населения, поскольку недра - это собственность народа Украины", - отметил Черныш.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-ноябре 2018 года увеличила импорт углякаменного и антрацита на 9,9% – на 1 млн 719 тыс. тонн – по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 19 млн 95 тыс. тонн.

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