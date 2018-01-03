В Минюсте рассказали о подготовке к обмену пленных

"Это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много, как государственных учреждений, так и общественных учреждений, которые принимают участие во всей этой работе. На 5 число Ирина Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы", – сообщил он.