03.01.2018
В Минюсте рассказали о подготовке к обмену пленных
Источник: Корреспондент.net
Очередная встреча, посвященная новому этапу обмена удерживаемыми лицамимежду Украиной и сепаратистами, назначена на пятницу, 5 января. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов в эфире.
"Это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много, как государственных учреждений, так и общественных учреждений, которые принимают участие во всей этой работе. На 5 число Ирина Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы", – сообщил он.
По словам чиновника, после 9 января начнутся переговоры о восстановлении утраченных документов освобожденных украинцев.
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