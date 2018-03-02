В Минздраве отрицают, что ребенок в Сумской области умер из-за прививки от туберкулеза

Источник: Українські новини

Министерство здравоохранения заявляет, что смерть ребенка, которая произошла в Сумской области 28 февраля после его вакцинации против туберкулеза, не связана с вакцинацией.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

"Сегодня региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятное событие после иммунизации предоставила результаты расследования смерти ребенка в Сумской области. Выводы подтверждают, что смерть ребенка не связана с прививкой против туберкулеза", - говорится в нем.

Согласно сообщению, из одного флакона вакцины БЦЖ кроме умершего ребенка были привиты еще 10 детей.

У остальных 9 детей в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.

Вакцина БЦЖ серии №297 была поставлена в Украину в сентябре 2017 года (срок годности - конец февраля 2020 года); по состоянию на начало февраля 2018 использовано 59 131 дозу вакцины, в том числе в Сумской области - 6 874 дозы.

Вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, была произведена в Болгарии.

Как и все другие вакцины, которые закупаются для Украины Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), вакцина переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения.