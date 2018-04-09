В мире разгорается большая торговая война: несколько угроз, о которых нужно знать Украине

Источник: Апостроф

США и Китай вводят в отношении друг друга ощутимые таможенные пошлины, в связи с чем эти страны оказались на пороге масштабной торговой войны. "Бодание" двух крупнейших экономик мира спровоцирует "цунами", которое своей волной накроет другие страны. Пострадать может и Украина. "Апостроф" разбирался, какую пользу из сложившейся ситуации можно извлечь украинцам и к каким негативным последствиям нужно быть готовыми.

США с 23 марта ввели пошлины на ввоз в страну алюминия и стали. Как заявил президент страны Дональд Трамп, такой шаг направлен на защиту американских производителей.

На сталь пошлины составляют 25%, на алюминий - 10%. Их действие распространяется на все страны кроме Канады и Мексики, с которыми США продолжают переговоры о зоне свободной торговли (в случае провала переговоров, действие пошлин распространится и на эти государства).

Вскоре, однако, Трамп приостановил действие пошлин на металлопродукцию из Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи и Европейского Союза – до 1 мая. Оставшееся время будет посвящено переговорам об условиях взаимной торговли.

Украина относится к тем странам, которые продают в США свою металлургическую продукцию – прежде всего, чугун и металлопрокат. Президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков ранее оценил ущерб отечественных производителей от введенных пошлин в более чем $100 млн в год. По его словам, от них больше всего пострадают компании “Метинвест” Рината Ахметова и “Интерпайп” Виктора Пинчука.

Украинские власти также обеспокоились произошедшим. Как заявила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская, "правительство принимает все меры, чтобы продукция происхождением из Украины была исключена из-под действия введенных США мер".

Общие потери украинского экспорта от американских пошлин невелики, но, как предупреждает финансовый эксперт Алексей Кущ, они могут вызвать "точечные проблемы". По его словам, США являются значительным рынком для сбыта украинских труб – 25-30% от всего трубного экспорта Украины. "Потеря американского рынка может нанести очень серьезный урон нашей трубной отрасли", - сказал специалист "Апострофу".

Однако основная цель торговых ограничений США, конечно же, не Украина, а Китай. И металлопродукцией дело не ограничивается - в конце марта Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на 1,3 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму около $60 млрд. Китай в долгу не остался и обложил 25%-ной пошлиной 106 наименований товаров происхождением из США, но это лишь еще больше раззадорило хозяина Белого дома, который пригрозил повысить пошлины на китайские товары, увеличив их общую сумму до $100 млрд.

Есть возможность

Все это похоже на начало торговой войны, в которую могут быть втянуты, помимо США и Китая, другие страны. Возможно, зацепит и Украину.

Войны, в том числе и торговые, приносят не только бедствия, но и выгоду – не зря ведь говорят, что на войнах всегда кто-то умудряется зарабатывать. Украина тоже может извлечь определенную пользу из сложившейся ситуации.

По словам директора экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина, в ответ на действия США Китай ввел ограничения на импорт американской продукции аграрного сектора (в частности, на сою, кукурузу, пшеницу, ягоды, замороженное мясо).

"Это означает, что спрос на украинскую продукцию может вырасти. Возможно углубление сотрудничества между Украиной и Китаем, в первую очередь в аграрной сфере", - сказал эксперт в комментарии "Апострофу".

Кроме того, в выигрыше может оказаться украинский авиапром в связи с тем, что Китай вводит пошлины на импорт продукции американской компании Boeing. "Можно обсуждать с Китаем различные аспекты сотрудничества. Вопрос – в скорости реагирования, в оценке последствий такого сотрудничества. Но, в принципе, этим можно пользоваться", - считает Амелин.

Исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко, в свою очередь, подчеркнул, что без серьезных реформ Украина вряд ли сможет по-настоящему воспользоваться сложившейся ситуацией.

"Можно было бы рассчитывать на какой-то позитив только в том случае, если бы мы вдруг начали семимильными шагами идти по пути реформирования самих себя и, возможно, это дало бы нам какие-то потенциальные возможности для того, чтобы привлекать и китайцев в нашу экономику, и тех, кто должен уйти из китайской экономики в связи с этой "войной", - сказал экономист изданию.

Лес рубят – щепки летят

Но, безусловно, есть и риски, и они довольно высоки.

"Если речь идет о глобальных игроках и о любых торговых войнах, которые они могут развязывать между собой, волна, которая будет идти от этой большой войны, может накрыть кого угодно, включая таких маленьких, совершенно незначительных и неважных для мировой экономики игроков как наша страна. Поэтому нужно быть готовыми к возможным негативным последствиям", - считает Олег Устенко.

По его словам, торговая война неизбежно подорвет доверие инвесторов и отобьет у них желание делать крупные вложения, "тем более, инвестировать в такие рисковые активы, к которым относится Украина". "Поэтому приток прямых иностранных инвестиций, который и без того маленький, может стать еще меньше", - пояснил эксперт.

Кроме того, торговая война между Китаем и США может подорвать стабильность международной финансовой системы, "и это тоже может по нам достаточно больно ударить".

Однако наибольшая опасность для украинской экономики связана с неустойчивой ситуацией на мировых сырьевых рынках.

По словам Анатолия Амелина, половина украинской экономики – это экспорт, и примерно 70% этого экспорта составляет сырье: "Америка стремится к укреплению доллара и американской экономики, а укрепление доллара оказывает негативное влияние на сырьевые рынки, создается тенденция снижения стоимости сырьевых активов, а значит, есть вероятность того, что часть продукции, которую Украина экспортирует, может серьезно измениться в цене с соответствующими последствиями для экономики", - сказал специалист.

Здравствуй, кризис!

Но и это еще не самое серьезное, что может произойти.

В торговой войне вряд ли будет безусловный победитель, но вот проигравшие - наверняка. И одним из них может оказаться Китай, а это, в свою очередь, спровоцирует экономический кризис во всем мире.

"Если Америка закроет свой рынок для Китая - кроме того, Трамп сейчас проводит активную политику по перемещению производств, которые раньше находились в Китае, обратно в США - все это может привести к тому, что Китай столкнется с очень большими проблемами, потому что на сегодняшний день бОльшая часть долга этой страны сформирована в долларах США, колоссальные инвестиции завязаны на китайскую экономику, в том числе и через американские корпорации, а китайские банки очень зависят от динамики торговых и инвестиционных отношений с США. Поэтому, если эта торгово-инвестиционная война войдет в активную фазу, то первый кризис, который может произойти, - это кризис на долговом рынке Китая. А любое замедление китайской экономики и, тем более, масштабный кризис в Китае, могут спровоцировать финансовый кризис 2.0", - заявил Алексей Кущ, добавив, что такой кризис может разразиться уже во второй половине 2018 года.

В этом случае произойдет обвал цен на сырьевых рынках, в том числе на металл, руду, возможно, на продовольствие. Как известно, именно эти товары составляют значительную часть украинского экспорта.

И этот кризис может оказаться более губительным для Украины, чем события 2008 года, прогнозирует Кущ.

По его словам, если десять лет назад Украина имела довольно большой запас прочности "после интенсивного периода роста с начала нулевых до 2008 года", когда экономический рост составлял в среднем 7-8% в год, а иногда достигал 10-12%, то "сейчас вообще никакого запаса прочности нет". "Нет амортизационной подушки, которая поможет справиться с кризисом, плюс социальная нестабильность – это может нести глобальную угрозу нашей экономике", - сказал эксперт.

Он также отметил, что в этом случае произойдут резкое сокращение валютной выручки, усиление оттока капитала из страны (хотя вытекать уже особо нечему) "и, соответственно, девальвация и инфляция – то есть весь тот букет, который мы помним по 2008 году, усиленный тем, что у нас нет амортизационной подушки".

Еще одна особенность текущего момента - в том, что, если в 2008-м, да и в 2014-2015 годах, значительная часть украинских банков находилась в частных руках, то сейчас более 50% банковского сектора - в собственности государства. "Таким образом, основной удар придется на систему государственных банков. Поэтому потери государства будут еще более ощутимые", - резюмировал Кущ.