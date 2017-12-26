В мире вакцинация помогла добиться рекордно низкого уровня смертности от кори в 2017

Источник: Українські новини

Благодаря прививкам в мире уровень смертности от кори удалось уменьшить до рекордно низкого показателя в 2017 году. Об этом заявил глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) в итогах 2017 года в сфере увеличения доступности вакцинации по всему миру.

По сравнению с 2000 годом число смертей, вызванных этим заболеванием, упало на 84%.

О снижении смертности от кори сообщила Всемирная организация здравоохранения. Ее эксперты проанализировали данные о заболеваемости и смертности от болезни с 2000 по 2016 год. В 2016 году во всем мире от кори умерли 89 780 человек — это число впервые в истории наблюдений не превысило ежегодную отметку в 100 000 жертв. В 2000 году из-за кори погибли более 550 000 человек, а до появления вакцины против кори от болезни умирали около 2,6 миллиона человек ежегодно.

Большинство умирающих от кори — дети, поэтому вакцинация в первые месяцы жизни принципиально важна. В 2016 году 85% детей получили первую прививку в возрасте до года, в 2000 году это число составляло 72%. По оценке ВОЗ, в период с 2000 по 2016 год вакцина против кори спасла около 20,4 миллиона жизней.