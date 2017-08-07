В Миргороде после сильного избиения умер депутат

Источник: КорреспонденТ.net

Через 26 дней после избиения неизвестными в Миргороде умер депутат местного горсовета Олег Супруненко. Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода", в котором Супруненко был председателем фракции в Миргородском горсовете.

"7 августа 2017 года после 26 дней борьбы ушел из жизни коллега, председатель фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете, глава городской "Свободы" Олег Супруненко", - сказано в сообщении.

По данным объединения "Свобода", на депутата горсовета напали неизвестные в масках и нанесли ему тяжелые ранения: серьезные травмы головы и многочисленные переломы, после чего покинули пострадавшего в бессознательном состоянии на обочине. После этого Олег Супруненко находился в реанимации.

По информации Миргородского отдела полиции Полтавской области, 12 июля около 5:00 утра в Миргороде по ул. Еркивской, вблизи дома №82 на обочине проезжей части без сознания и с многочисленными телесными повреждениями обнаружили горожанина.

"Неизвестные лица нанесли потерпевшему телесные повреждения и забрали рюкзак черного цвета с мобильным телефоном Nokia и нетбук. Состояние пострадавшего медики оценивают как стабильно-тяжелое", - говорится в сообщении, датированном 14 июля.