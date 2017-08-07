Найти

07.08.2017

В Миргороде после сильного избиения умер депутат

Источник: КорреспонденТ.net

Через 26 дней после избиения неизвестными в Миргороде умер депутат местного горсовета Олег Супруненко. Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода", в котором Супруненко был председателем фракции в Миргородском горсовете.

"7 августа 2017 года после 26 дней борьбы ушел из жизни коллега, председатель фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете, глава городской "Свободы" Олег Супруненко", - сказано в сообщении.

По данным объединения "Свобода", на депутата горсовета напали неизвестные в масках и нанесли ему тяжелые ранения: серьезные травмы головы и многочисленные переломы, после чего покинули пострадавшего в бессознательном состоянии на обочине. После этого Олег Супруненко находился в реанимации.

По информации Миргородского отдела полиции Полтавской области, 12 июля около 5:00 утра в Миргороде по ул. Еркивской, вблизи дома №82 на обочине проезжей части без сознания и с многочисленными телесными повреждениями обнаружили горожанина.

"Неизвестные лица нанесли потерпевшему телесные повреждения и забрали рюкзак черного цвета с мобильным телефоном Nokia и нетбук. Состояние пострадавшего медики оценивают как стабильно-тяжелое", - говорится в сообщении, датированном 14 июля.

Новости раздела
Украина
07.08.2017
На Днепропетровщине убийца хранил труп в шкафу
Мумифицированное тело женщины нашли полицейские.
Украина
07.08.2017
Под Николаевом напали на автомобиль, два человека ранены
На месте происшествия работает полиция, ведутся поиски нападавших.
Украина
06.08.2017
Во Львове психбольницу штурмовала полиция
Пациент медучреждения взял в заложники десятки людей.
Украина
05.08.2017
Суд возобновил следствие против Гонтаревой
Решение о закрытии уголовного производства следователь ГПУ принял необоснованно.
Украина
05.08.2017
Полет Порошенко: видео из кабины истребителя
Порошенко осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации.
Украина
05.08.2017
В воскресенье в Украине прогнозируют грозы, ливни и даже град
Град ожидается в западных областях
Украина
04.08.2017
Апелляционный суд отменил арест акций Укртелекома
Cуд в полной мере удовлетворил жалобу компании ЕСУ.
Украина
04.08.2017
В Одессе напали на полицейских
Инцидент произошел во время протеста в пятницу, 4 августа.
Украина
04.08.2017
ГФС: В Украине незаконно находятся 52 тыс авто на иностранных номерах
Большая их часть ввезена в Украину в режиме "транзит".
Украина
04.08.2017
Порошенко: В Украине преодолен пик преступности
По словам президента, количество правонарушений, которые пресекли в первом полугодии 2017 года, уже превышает показатель прошлого года
Украина
04.08.2017
Суд отменил решение Кабмина о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры, – Омелян
По словам Омеляна, суд обнаружил ряд нарушений при принятии решения правительством
Украина
04.08.2017
СМИ: Киев может получить ракеты Javelin на $50 млн
В Пентагоне считают, что современное оружие поможет Украине остановить агрессию России на Донбассе.
На Днепропетровщине убийца хранил труп в шкафу | Еще один банк в Украине может прекратить работу