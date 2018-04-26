В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна

Источник: Корреспондент.net

В России госпитализировали актера и режиссера Армена Джигарханяна. Его положили в одну из московских больниц.

"Джигарханян госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. Его состояние оценивается как средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у актера возникли проблемы с сердцем. Возможно, ему придется провести в больнице несколько дней.