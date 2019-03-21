В Москве похоронили певицу Юлию Началову

Известно, что артистка скончалась вследствие сепсиса, вызванного раной на ноге. Недуг был также осложнен другими болезнями.

У Началовой осталась несовершеннолетняя дочь Вера - ребенок от второго брака с Евгением Алдониным.

На похоронах близкие запретили вести видео- и фотосъемку. Предполагается, что причиной этого стала якобы ампутированная нога артистки. Однако информация не подтверждена.

На похоронах певицы присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, среди которых Анастасия Стоцкая, Ольга Кормухина, Ирина Салтыкова, Влад Топалов и другие. Также посетил церемонию актер Михаил Щербаков и актриса Comedy Woman Елена Борщева.