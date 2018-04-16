16.04.2018
В Москве проходит акция в поддержку Telegram
Источник: Корреспондент.net
В Москве у здания ФСБ протестуют против нарушения конфиденциальности пользователей мессенджера Telegram. Как сообщает РБК со ссылкой на участников акции, восьмерых активистов задержали для проверки документов.
"Мы были на акции против того, чтобы государство вмешивалось в тайну переписки", – заявил один из протестующих Анатолий Капустин.
Активисты запускают бумажные самолетики - символ Telegram. В соцсетях люди пишут, что "сопротивлению бы не помешало явление Павла Дурова, но что-то пока никак-то".
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