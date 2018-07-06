В Москве прошел концерт в поддержку Олега Сенцова

Источник: DW

В Москве в пятницу, 6 июля, прошел концерт в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Он голодает 54-й день, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

Среди участников мероприятия - Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Мария Алехина, артисты Театра.doc и другие.

На концерте покажут фрагменты из фильма "Процесс" Аскольда Курова о деле, по которому осужден Сенцов, а также будет представлен проект "Рассказы" - видеозаписи чтения рассказов Олега Сенцова.

Интернет-трансляцию концерта, который начался в 20.00 мск, вел ряд российских и украинских СМИ.

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества