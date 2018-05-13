В Москве прошла акция "За свободный интернет"

Организатором митинга выступила "Партия народной свободы" (ПАРНАС), а также партии "Яблоко", "Гражданская инициатива", "5 декабря", "Демократический выбор", Пиратская партия и движение "Открытая Россия". В соответствии с заявкой, в акции должны были принять участие до пяти тысяч человек.

Нет - уголовным делам за "лайки и репосты"

Своей акцией протестующие хотели привлечь внимание общественности к ограничению доступа в интернете и действиям Роскомнадзора. В частности, демонстранты призывали к отставке руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и освобождению политзаключенных, "репрессированных по интернет-делам".

Перед началом митинга у рамок металлоискателей был задержан один из демонстрантов Владимир Комарницкий. Полицейские проверили у него документы, после чего, забрав флаги и баннер, увезли в ОВД "Красносельский". Позже стало известно, что Комарницкий возглавляет анархистский "Черный блок" и принес на митинг атрибутику этого движения. В ходе митинга были задержаны еще более двадцати сторонников анархистов.

Блокировка мессенджера Telegram

30 апреля в Москве прошел митинг против блокировки мессенджера Telegram. По разным оценкам, в нем приняли участие от 7,5 до 12 тысяч участников. В роли организатора митинга выступила Либертарианская партия России, выйти на него призывал и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, назвавший мероприятие "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".

Таганский районный суд города Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ за отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписок пользователей. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке. Несмотря на то, что в борьбе против мессенджера ведомство ограничило доступ к нескольким миллионам сторонних сайтов, Telegram по-прежнему продолжает работать в России.