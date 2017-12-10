В Москве сорван показ фильма о Донбассе в рамках "Артдокфеста"

Источник: DW

Трое сторонников радикального движения SERB в воскресенье, 10 декабря, задержаны в Москве после того, как они сорвали показ документального фильма "Полет пули" о войне в Донбассе. Показ должен был состояться в рамках фестиваля "Артдокфест" в одном из московских кинотеатров. Активисты SERB распылили в зале пахучую жидкость (по другим данным - облили экран), после чего показ был отменен. Зрители были выведены из зала.

На всех троих задержанных составлены протоколы об административном нарушении за неповиновение полицейским. Их отпустили из полиции, взяв обязательство явиться в суд.

Всего в акции противников фильма участвовали около пятидесяти человек. На некоторых из них были надеты балаклавы, закрывающие лица. Президент "Артдокфеста" кинорежиссер Виталий Манский заметил, что "остается под большим вопросом", как около полусотни противников фильма сумели попасть в здание кинотеатра.

Помимо этого, организаторы "Артдокфеста" отменили показ еще одной киноленты - "Война ради мира", которая также затрагивает тему военных действий на востоке Украины. При этом, по словам оргкомитета фестиваля, которые приводит "Интерфакс", в данном решении "отсутствует политическая мотивация". "Организаторы показа посчитали, что накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным последствиям", - также заявили в "Артдокфесте".