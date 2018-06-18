В Москве встретились омбудсмены Украины и России

Источник: Корреспондент.net

В понедельник, 18 июня, омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова провели встречу в Москве. Об этом сообщается на странице уполномченного Верховной Рады по правам человека в Facebook.

"В результате встречи началась выработка "дорожной карты" посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы", - написала Москалькова в Instagram.

Ранее сегодня Денисову не пустили в тюрьму к украинскому журналисту Роману Сущенко.

На прошлой неделе Денисовой не удалось встретиться с заключенным в России Николаем Карпюком, а также с Олегом Сенцовым.