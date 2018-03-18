В Москве зафиксирован вброс бюллетеней

"Да, действительно, в руках избирателя было два бюллетеня. Принято решения урну опечатать", - прокомментировал Горбунов инцидент на участке 1204. По словам главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" и главой Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, нарушение обнаружил наблюдатель Общественной палаты Москвы.

Нарушения, в том числе вбросы бюллетеней и ведение учета проголосовавших людьми в военной форме, были зафиксированы с помощью камер наблюдений в Челябинске, Махачкале и Кемеровской области. В Кемеровской области полиция проверяет работу двух избирательных участков - в Междуреченске и Новокузнецке "опечатали ящики", сообщает глава областного избиркома Юрий Емельянов.

Национальный общественный мониторинг получил сообщения почти о 2 тысячах нарушений, и только "в 15 случаях информация подтвердилась". Региональная мобильная мониторинговая группа Совета по правам человека по выборам в Москве и Московской области тоже "не выявила существенных нарушений".

В штабе оппозиционера Алексея Навального, напротив, фиксируют многочисленные нарушение почти из всех регионов России - вбросы, агитацию, концерты, подкуп избирателей.