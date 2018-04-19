В МП прокомментировали инициативу Киева о церкви

Источник: Корреспондент.net

В Московском патриархате осудили инициативу президента Украины Петра Порошенко относительно создания единой поместной православной церкви в Украине. С соответствующим заявлением в четверг, 19 апреля, выступил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

По его словам, государство не должно манипулировать Церковью в предвыборной борьбе или в каких-либо еще политических целях.

"Создание автокефальной Церкви – это процесс, который не может быть инициирован светской властью, потому что, как известно, Церковь в современных государствах отделена от государства, и государство не должно манипулировать Церковью, в том числе в предвыборной борьбе или в каких-либо еще политических целях", - сказал митрополит Иларион.

По его словам, вся концепция создания единой поместной церкви в Украине, отделенной от Русской православной церкви, базируется на тезисе о том, что в независимом государстве должна быть независимая Церковь.

"Если бы мы действовали по этому принципу, тогда бы, например, Александрийскую церковь надо было бы поделить на 50 с лишним частей, поскольку она обнимает собой всю Африку, а в Африке более 50 государств, Антиохийскую церковь надо было бы поделить на несколько частей, Иерусалимскую – тоже на несколько, и так далее. Такие планы и такие идеи выгодны только врагам Церкви", - заявил митрополит.