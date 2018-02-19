В музее Киева нашли столетнее послание

Источник: Корреспондент.net

В Национальном художественном музее в Киеве случайно нашли послание, которое ждало прочтения 118 лет.

Отмечается, что входную дверь в музее начали готовить для реставрации. Под одной из деталей, которая была заложена в 1900 году, нашли послание, написанное обычным карандашом.



"Июнь 25, 1900 года столяра Семен Антонов, сын Алексей, тут дописано, Яков черн – черноробочие. Это сообщение, которое мы получили через 118 лет", - говорят в музее.

С другой стороны дощечка почти полностью потемнела. С этой стороны столяры ничего не увидели.

"Нашли слово Городецкий. Возможно, надпись рукой самого Городецкого", - говорит инженер.

На испорченную сторону посмотрели под микроскопом и действительно прочитали два слова "архитектор Городецкий". Далее инициалы и подпись, но принадлежит ли он лично Городецкому, еще будут исследовать реставраторы.