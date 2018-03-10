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10.03.2018

В МВФ пока не готовы говорить о транше для Киева

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд продолжает поддерживать постоянный диалог с Украиной в рамках программы расширенного финансирования EFF, но пока не готов назвать дату очередного транша. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

 

"Наша дискуссия с украинской властью является постоянной", - отметил представитель Фонда по просьбе прокомментировать уровень интенсивности диалога МВФ и официального Киева.

Он напомнил, что недавно (12-16 февраля) группа экспертов МВФ посетила украинскую столицу "для обсуждения технических вопросов" в контексте программы реформ, которые поддерживает Фонд.

"Дискуссия охватывала разные вопросы, включительно с проектом закона об антикоррупционном суде", - подчеркнул Райс.

В этой связи представитель МВФ отметил "необходимость достижения дальнейшего прогресса в Украине", а также осуществление шагов, необходимых для достижения целей программы. "В том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике, и, как уже сказал, антикоррупционных усилиях", - прибавил представитель Фонда.

"Я могу сказать вам, что эта дискуссия (с украинской властью) продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель", - сказал Райс.

В то же время он отметил, что пока не может анонсировать дату визита оценочной миссии МВФ в Украину в рамках следующего пересмотра программы. "По этому вопросу еще не было принято решение", - сказал официальный представитель МВФ.

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