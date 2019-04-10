В МВФ прогнозируют сокращение населения Украины

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд дал прогноз по численности населения Украины на период до 2024 года.

Так, по оценкам МВФ, на конец 2018 года население Украины составляло 42,047 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (42,153 млн человек).

При этом в МВФ прогнозируют, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,047 млн человек.

Таким образом, по прогнозам организации, население за шесть лет уменьшится на один миллион человек.