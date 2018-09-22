В Мюнхене открылся фестиваль пива Октоберфест

Источник: Корреспондент.net

В Мюнхене в субботу, 22 сентября, в 185 раз открылся традиционный ежегодный праздник пива Октоберфест. Обербургомистр города Дитер Райтер двумя ударами открыл первую бочку с ячменным напитком, дав официальный старт крупнейшим в мире народным гуляниям. Первая кружка пива, по традиции, досталась премьер-министру Баварии – Маркусу Зёдеру.

Сотни человек, большинство – в традиционной баварской одежде, ждали открытия праздника с раннего утра. В 9.00 организаторы по громкоговорителю объявили, что вход на Терезин луг открыт. Ожидается, что до окончания Октоберфеста 7 октября его посетят около 6 млн человек.

Литровая кружка пива в этом году стоит около 11,50 евро – в среднем на 55 центов больше, чем год назад. Такой сильный рост цены связан с высокими расходами на безопасность.

За порядком на Октоберфесте следят около 600 полицейских, имеющих закрепленные на одежде видеокамеры, и сотни охранников частных агентств. На обнесенной забором территории проведения праздника установлены видеокамеры, на входе осуществляется выборочный контроль. В связи с новыми правилами безопасности, введенными после ряда терактов в Европе, посетителям также запрещено проносить с собой рюкзаки.