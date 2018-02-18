В Мюнхене завершилась конференция по безопасности

Источник: Корреспондент.net

Мюнхенская конференция по безопасности завершилась, но поднятые на ней проблемы решить не удалось. Об этом в заключительном слове сказал ее председатель Вольфганг Ишингер, сообщает корреспондент в воскресенье, 18 февраля.

"Когда я открывал конференцию в пятницу, я думал, что мы сможем убрать знак из названия доклада. К сожалению, нам не удалось отойти от края пропасти", - заявил Ишингер, имея в виду доклад "Мир катится в пропасть?"

Немецкий дипломат акцентировал внимание на том, что все в мире стремятся к тому, чтобы закончились гонки вооружений, придерживались договора. Однако, по его словам, на конференции недостаточно четко прозвучали тезисы о том, какие конкретные шаги политики и ответственные лица должны сделать, чтобы осуществить эти планы и "отвлечь темное будущее", так что надо хорошо поработать.

Ишингер предложил уже в ближайший понедельник продолжить работу и пригласил всех присутствующих через год встретиться и проверить, удалось ли достичь успеха.

Отмети, в 54-о Мюнхенской конференции по безопасности приняли участие около 500 человек: политики, среди которых главы государств и правительств, руководители международных организаций и разведслужб ряда стран, эксперты, бизнесмены.