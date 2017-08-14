В НАБУ 100 дел о коррупции на госпредприятиях
Источник: КорреспонденТ.net
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует более 100 уголовных дел о коррупции на государственных предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 14 августа.
В НАБУ отметили, что часть из этих госкомпаний входят в топ-100 по версии Министерства экономического развития и торговли Украины.
"По предварительным оценкам, суммарные убытки, нанесенные этим предприятиям в результате уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд гривен", – говорится в сообщении. В ведомстве также отчитались, что по состоянию на 30 июня 2017 детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 32 дела по коррупции в госпредприятиях на сумму 2,4 миллиарда гривен.
Чаще всего детективы выявляют случаи коррупции на предприятиях топливно-энергетического, военно-промышленного, аграрно-промышленного комплексов и на предприятиях транспорта. А в большинстве коррупционных преступлений принимает участие руководство предприятий.