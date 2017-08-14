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14.08.2017

В НАБУ 100 дел о коррупции на госпредприятиях

Источник: КорреспонденТ.net

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует более 100 уголовных дел о коррупции на государственных предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 14 августа.

"Большинство преступлений связано с хищением имущества и средств государственных предприятий, закупкой товаров и услуг по завышенным ценам, поставкой продукции через посредников по ценам, значительно меньше рыночных", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что часть из этих госкомпаний входят в топ-100 по версии Министерства экономического развития и торговли Украины.

"По предварительным оценкам, суммарные убытки, нанесенные этим предприятиям в результате уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд гривен", – говорится в сообщении. В ведомстве также отчитались, что по состоянию на 30 июня 2017 детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 32 дела по коррупции в госпредприятиях на сумму 2,4 миллиарда гривен.

Чаще всего детективы выявляют случаи коррупции на предприятиях топливно-энергетического, военно-промышленного, аграрно-промышленного комплексов и на предприятиях транспорта. А в большинстве коррупционных преступлений принимает участие руководство предприятий.

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