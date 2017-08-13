13.08.2017
В НАБУ расследуют почти 400 дел
Источник: КорреспонденТ.net
В Национальном антикоррупционном бюро Украины по состоянию на 31 июля занимаются расследованием 389-ти уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"По состоянию на 31 июля 2017 детективы НАБУ осуществляют расследование 389 уголовных производств, совокупный размер предмета преступления в которых составляет более 87 млрд грн", – информируют в бюро.
Также сообщается, что в течение месяца семи лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.
Общее количество подозрений по состоянию на конец июля достигло 225, в отношении 125-ти лиц составлены обвинительные акты.
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