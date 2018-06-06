В Нацбанке отрицают угрозу дефолта Украины

Источник: Корреспондент.net

В Нацбанке Украины отрицают угрозу дефолта страны в случае прекращения сотрудничества с МВФ. Об этом сказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, собственных резервов страны достаточно для погашения долговых обязательств, а слухи о дефолте и реструктуризации госдолга не более чем спекуляции.

"Если посмотреть на резервы Национального банка и сравнить их с предстоящими выплатами, то чисто математически их хватает. Разговоры про дефолт и реструктуризацию – это больше спекуляция, чем реальный сценарий", – подчеркнул Сологуб.

Он в очередной раз заверил в том, что у Украины есть все возможности пройти цикл внешних выплат безболезненно даже без программы фонда, однако в таком случае повышаются риски для экономики страны.

"Мы рассматриваем альтернативные сценарии, они разные. Если программа с МВФ не возобновится до июля, это не значит, что на следующий день все станет плохо. Мы видим, что запас прочности у экономики есть, мы видим улучшение условий внешней торговли. Речь идет скорее об ухудшении среднесрочных перспектив и о повышении чувствительности экономики к внезапным шокам, чем о неизбежных проблемах, которые ожидают уже завтра", – пояснил чиновник.

На вопрос о том, известны ли Сологубу случаи, когда страна проводила реструктуризацию долга перед МВФ, Сологуб ответил, что есть несколько стран, которые не платили вообще, или просто разорвали отношения с МВФ. Он привел в качестве примера Зимбабве, а также Аргентину в 2001 году. Но в Украине, заверил Сологуб, сейчас вопрос так не стоит.