В Нацбанке рассказали, что ждет МВФ от Украины

Источник: Корреспондент.net

МВФ ожидает от Украины повышения тарифов на газ и корректировки положений государственного бюджета. Об этом рассказал председатель Национального банка Яков Смолий во время встречи с руководителями сорока крупнейших банков, сообщает пресс-служба НБУ.

Подводя итог визита миссии МВФ в Киев, глава НБУ отметил, что диалог в целом был конструктивным.

"Переговоры продолжаются. Вопросов к Национальному банку нет, ждем необходимые шаги - приведение тарифов на газ до рыночного уровня, а также на окончательное урегулирование отдельных вопросов государственного бюджета. Мы настроены оптимистично", - рассказал Смолий.