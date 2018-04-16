16.04.2018
В начале года импорт товаров превысил экспорт на 741,1 млн долларов
Источник: Українські новини
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В течение января-февраля отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 249,7 млн долларов по сравнению с январем-февралем 2017 года (январь-февраль 2017 года отрицательное сальдо составило 491,4 млн долларов).
Экспорт товаров в январе-феврале 2018 года составил 7 376,8 млн долларов, при этом он увеличился на 17,9% по сравнению с январем-февралем 2017 года.
Импорт товаров в январе-феврале 2018 года составил 8 117,9 млн долларов, увеличившись на 20,3%.
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