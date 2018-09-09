В начале рабочей недели по всей территории Украины пройдут дожди с грозами

Источник: Українські новини

В понедельник, 10 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

В западных областях облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +16...+23 градуса.

В Карпатах кратковременный дождь, местами грозы, температура ночью +8...+13 градусов, днем +16...+21 градус.

В Моршине ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Трускавце ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Сваляве ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.

В северных областях облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +18...+25 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+16 градусов, днем +18...+24 градуса.

В восточных областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+18 градусов, днем +22...+27 градусов.

В южных областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+18 градусов, днем +17...+24 градуса, в Приазовье - до +27 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +21...+26 градусов.

В Ялте кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов.

9 сентября по состоянию на 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла +18...+22 градуса, в Днепре в пределах Киева +20 градусов.