В начале сентября в Украину прибудет миссия МВФ

Источник: Українські новини

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 6 сентября.

Об этом говорится в сообщении фонда со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана, передают Українські Новини.

"По обращению украинских властей, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних экономических событий и экономической политики", - сказал он.

По словам Люнгмана, также будут обсуждаться вопросы предоставления финансовой помощи от МВФ для поддержки политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине, и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.