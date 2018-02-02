В Нацполиции разработали проект срочного запретного предписания для семейных дебоширов

Источник: 112.ua

Департамент превентивной деятельности Нацполиции представил проект срочного запретного предписания для случаев домашнего насилия. Документ создавался в рамках приведения нормативно-правовой базы полиции в соответствие с новым законом о домашнем насилии, который вступил в силу в декабре. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции.

Срочное запретное предписание, которое было рассмотрено на первом заседании совместной рабочей группы Нацполиции и заинтересованных ведомств - это специальное мероприятие, направленное на немедленное прекращение домашнего насилия, обеспечение безопасности пострадавшего лица и предотвращения повторных случаев домашнего насилия. Предписание может быть применено в случаях, когда для жизни и здоровья пострадавшего лица существует непосредственная угроза. Срочное запретное предписание включает в себя обязательство для обидчика немедленно покинуть место проживания пострадавшего лица, запрет входить и находиться в жилье пострадавшего, а также запрет любым образом контактировать с пострадавшим лицом в течение 10 суток.

По закону, действие предписания имеет приоритет даже над имущественными правами: даже если жилье, где совместно проживают обидчик и пострадавшее лицо, юридически принадлежит обидчику, он будет обязан покинуть его. Полиция также получила право проводить принудительное выселение обидчика из жилья, если он отказывается его покидать. Единственное исключение в правилах применения срочного запретного предписания составляют несовершеннолетние - если обидчик не достиг 18-летнего возраста и проживает в одном месте с пострадавшим лицом, он не может быть выселен из этого жилья.

Кроме проекта предписания, рабочая группа также обсудила механизм наполнения Единого государственного реестра случаев домашнего насилия. Созданная база соответствует стандартам Европейской конвенции по правам человека и Стамбульской конвенции по защите прав женщин, объяснил замглавы Управления участковых офицеров Андрей Лабунь. По собранным материалам будет составляться статистика распространения различных видов насилия, что даст возможность привлекать специалистов различных профилей к планированию и проведению коррекционной работы как с жертвой, так и с насильником.

Кроме того, база будет объединена с базой Министерства здравоохранения, а медики будут обязаны информировать не только о случаях тяжелых и средней тяжести телесных повреждений, но и о легких травмах, такие как синяки на лице и теле. Каждый из таких легких случаев будет проверен участковым офицером, который посетит пострадавшего и выяснит причины полученных травм. "Это дает нам возможность прекратить пусть и незначительное, но насилие в семье", - подчеркнул Лабунь.