В Нафтогазе назвали новую цену на газ

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров и НАК Нафтогаз согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8247 грн за тысячу кубометров. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает пресс-служба НАК.

"НАК Нафтогаз Украины совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, которая позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тысячу куб. м (конечная розничная цена)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такой подход и такой уровень цены были согласованы на совещании с участием Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и главы правления Нафтогаза Андрея Коболева.

"Этот механизм предусматривает следующий подход к формированию цены, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 № 867, цена для населения в соответствии снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне", - говорится в сообщении.

В НАК ожидают, что изменения в действующие договоры на продажу газа между Нафтогазом и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа будут внесены в течение мая текущего года.