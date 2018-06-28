В Нафтогазе объяснили, что решил шведский суд

Источник: Корреспондент.net

Информация от Газпрома о решении Апелляционного суда округа Свеа в Швеции оставить в силе приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между российским монополистом и Нафтогазом не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании в четверг, 28 июня.

"Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) сегодня решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между Нафтогазом и Газпромом. Сегодняшнее заявление Газпрома о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности", – заявили в Нафтогазе.

В компании утверждают, что изучив аргументы, предоставленные Нафтогазом, суд отклонил утверждение Газпрома о том, что значительная часть обоснования транзитного решения была якобы написана административным секретарем.

В то же время, отметили в Нафтогазе, суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям украинской стороны по другим причинам.

"Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы относительно этих причин. Нафтогаз планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", – отметили в НАК.

Отмечается, что текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций, таким образом, Нафтогаз продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома" в других юрисдикциях.