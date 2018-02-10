10.02.2018
В НАТО еще не определились с политикой по Крыму
Источник: Корреспондент.net
НАТО еще не сформировала свою политику по отношению к аннексированному Россией Крыму. Об этом заявил представитель Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.
"Когда стало понятно, что агрессия России растет, в частности, в южном регионе и в Крыму, организация пребывания натовских войск на юге и был ответ на возрастающую агрессию России. При этом окончательно свою политику в отношении Крыма НАТО еще не сформировала. С другой стороны на юге находится вторая по численности армия НАТО – турецкая, которая является довольно эффективным сдерживающим фактором в регионе", – сказал Пристайко.
По его словам, на южном направлении будет осуществляться дополнительное развертывание сил альянса, однако "как и когда это произойдет – будет зависеть от России".
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