В НАТО отреагировали на угрозы Путина ракетами
Источник: Корреспондент.net
В НАТО заявили о неприемлемости заявления президента РФ Владимира Путина о том, что российские ракеты могут быть нацелены на страны альянса после выхода США из ДРСМД в случае размещения американского вооружения в Европе. Об этом в среду, 20 февраля, заявил представитель НАТО, сообщает ТАСС.
"Мы отметили обращение президента Путина от 20 февраля. Российские заявления, угрожающие взять на прицел страны НАТО, неприемлемы", - заявил он.
Как уточнил РИА Новости заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет, НАТО считает, что ее противоракетная оборона носит исключительно оборонительный характер, а объекты в Румынии и Польше полностью соответствуют договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По его словам, "противоракетная оборона Североатлантического альянса носит исключительно оборонительный характер", а "наземные объекты "Иджис" в Румынии и Польше полностью соответствуют ДРСМД".