В НАТО отреагировали на угрозы Путина ракетами

Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов".

"Мы отметили обращение президента Путина от 20 февраля. Российские заявления, угрожающие взять на прицел страны НАТО, неприемлемы", - заявил он.

Как уточнил РИА Новости заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет, НАТО считает, что ее противоракетная оборона носит исключительно оборонительный характер, а объекты в Румынии и Польше полностью соответствуют договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Претензии России к системе противоракетной обороны НАТО являются очевидной попыткой отвлечь внимание от нарушения ею ДРСМД. Эти претензии являются давними и необоснованными", - сказал Казалет.

По его словам, "противоракетная оборона Североатлантического альянса носит исключительно оборонительный характер", а "наземные объекты "Иджис" в Румынии и Польше полностью соответствуют ДРСМД".