В НАТО пообещали усилить активность в Черном море

Источник: Корреспондент.net

Пакет по Черному морю, принятый накануне НАТО, приведет к еще большей активности блока в регионе, заявила заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер итальянскому информагентству Agenzia Nova.

"Это прежде всего означает работу с данными странами по военно-морской подготовке и обучению береговой охраны, в сфере обмена информацией и проведения учений сил безопасности. На прошлой неделе вторая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG2) была развернута в Черном море для учений как с Грузией, так и с Украиной", - отметила Гетемюллер.

Он сообщил, что документ, принятый на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне, содержит практические меры по оказанию помощи Украине и Грузии. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории.