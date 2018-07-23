В НАТО рассказали, зачем корабли прибыли в Одессу

Источник: Корреспондент.net

Командующий соединения НАТО Боудевин Бутс сообщил, что Альянс намерен укреплять партнерские отношения с Украиной. Об этом он сказал на совместной с командующим группы НАТО Фрэнком Магински и главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым пресс-конференции в понедельник, 23 июля.

"Это уже третий визит группы кораблей НАТО в Украине после российской аннексии Крыма в 2014 году, что свидетельствует о поддержке Украины как важного партнера и основателя программы Партнерство ради мира. Этот визит также свидетельствует о стремлении НАТО способствовать решению напряженной ситуации в Черноморском регионе. Мы будем и в дальнейшем укреплять партнерские отношения с Украиной, которые отвечают интересам как союзников, так и партнеров", - отметил Бутс.

Он добавил, что корабли НАТО будут находиться в Одессе до 26 июля, а затем пройдут учения с кораблями ВМС Украины. "Это будут морские тренировки типа PASSEX, направленные на укрепление нашего сотрудничества на море, нашего взаимопонимания и нашей взаимодополняемости", - сказал он.