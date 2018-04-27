В НАТО рассмотрели заявку Украины на членство

Источник: Корреспондент.net

Министры иностранных дел стран-членов НАТО рассмотрели заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом во время пресс-конференции в пятницу, 27 апреля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Во время встречи мы обсудили политику открытых дверей. Украина выразила стремление к членству в НАТО. Министры рассмотрели этот вопрос", - сообщил он.

Никакой дополнительной информации по этому вопросу Столтенберг не озвучил.