В НАТО утвердили создание новых командований

Источник: Корреспондент.net

Министры обороны стран-членов НАТО согласовали планы создать два новых командования в структуре альянса, а также создать войска оперативного развертывания. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 7 июня, сообщается на сайте альянса.

"Мы согласились на то, что наше новое совместное командование для Атлантики будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния, США; а новое командование по обеспечению будет находиться в Ульме, Германия", – сказал Столтенберг и пояснил, что создание этих командований будет способствовать усилению альянса.

Столтенберг отметил, что в новых командных структурах будут работать более чем 1,2 тысяч человек.

Также генсек НАТО сообщил, что министры одобрили создание сил быстрого развертывания. Он уточнил, что речь идет не о новых подразделениях, а о подготовке уже имеющихся сил к развертыванию в течение 30 дней или менее.

Теперь решения министров должен утвердить саммит стран НАТО в июле.