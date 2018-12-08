В НБУ озвучили размер выплат по госдолгу

"И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования: средствам Европейского Союза, Всемирного банка. Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обоснованное", - сказал глава Нацбанка.

По его словам, НБУ рассчитывает, что заседание совета директоров Международного валютного фонда по вопросу выделения Украине кредита должно состояться до Рождественских праздников.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины сократился на 0,5% (350 миллионов долларов), до 74,32 млрд долларов.