В НБУ прокомментировали снижение инфляции

Источник: Корреспондент.net

Снижение инфляции по итогам июня в годовом измерении было ожидаемым, но показатель оказался немного ниже траектории прогноза, опубликованного в инфляционном отчете за апрель.

В НБУ отмечают, что снижение инфляции произошло в основном благодаря ощутимому расширению предложения продуктов питания, в том числе сырых, вследствие более благоприятных погодных условий и увеличения импорта.

Также на темпах роста стоимости импортируемых товаров, а также цен на товары и услуги со значительной импортной составляющей в себестоимости благоприятно сказалось укрепление обменного курса гривны.

В то же время в Нацбанке сообщают, что инфляционное давление остается значительным, прежде всего в результате устойчивого потребительского спроса, который поддерживают высокие темпы роста реальной заработной платы.

"Темпы роста стоимости услуг снизились умеренно (до 14% год к году). Активизация потребительского спроса обусловила ускоренный рост стоимости некоторых услуг (например, туристических услуг, услугу ремонта и т.д.)", - сообщили в пресс-центре.