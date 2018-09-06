В НБУ заявили, что до конца года цены на газ и комуслуги вырастут на 25%

Источник: Українські новини

Национальный банк ожидает роста цен на газ и жилищно-коммунальные услуги на 25% в 2018 году.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українськi Новини.

"Наш прогноз не изменился. Мы ожидаем, что рост цен на газ в этом году будет на уровне 25%", - сказал он.

Влияние этого повышения на инфляцию, по словам Сологуба, будет порядка 0,5 п.п.

При этом Сологуб добавил, что в следующем году НБУ закладывает повышение цен на газ и жилищно-коммунальные услуги на 15%.