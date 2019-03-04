В небе над Италией появился облик Иисуса Христа

Источник: Корреспондент.net

В Италии местный житель снял в небе свечение во время захода солнца, похожее на человека.

Житель города Агрополи Альфредо Ло Брутто любовался закатом, когда увидел необычную фигуру в небе. Она была создана солнечными лучами, отбивающимися от туч.

Автор снимка отметил, что как только увидел фигуру, решил поделиться природным феноменом с пользователями Сети. Юзеры отметили, что образ очень похож на статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро.

Снимок сделал Ло Брутто знаменитым, о его фотографии рассказали многие издания.