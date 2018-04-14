В небо над оккупированным Донбассом запустили огромный сине-желтый флаг

Источник: Українські новини

Сегодня, 14 апреля, жители Светлодарска провести уже традиционную акцию - "Донбасс - это Украина".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"Огромный Государственный флаг Украины, прикрепленный к легким гелиевым шарам разворачивают на берегу местного водохранилища. Под государственный гимн Украины и аплодисменты участников акции флаг поднимается в небо и берет курс на Горловку", - говорится в сообщении.

Также активисты запустили в небо воздушный агитационный пакет наполненный желто-голубой символикой, и открытками, который должен был раскрыться в небе над оккупированной Горловкой и должен был напомнить ее жителям, что Донбасс - это Украина.