В неволе находятся около миллиона украинцев
Источник: Корреспондент.net
На сегодняшней день в местах несвободы находится около миллиона украинцев. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook в четверг, 15 ноября.
Он добавила, что украинцы в местах несвободы нуждаются в защите и не должны подвергаться унижению и пыткам. Для того, чтобы это контролировать, образовали Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма.
"Главная идея заключается в осуществлении регулярных независимых посещений всех мест несвободы... Это 130 мониторов и более 50 экспертов, которые принимают непосредственное участие в мониторинговых визитах от общественности. Они анализируют и систематизируют факты нарушения прав людей и выявляют причины и условия их возникновения", - добавила Денисова.