В Нидерландах обнаружили неизвестные картины Ван Гога

Источник: 112.ua

В Нидерландах сотрудники музея художника Винсента ван Гога обнаружили два ранее неизвестных рисунка, которые до этого продолжительное время находились в хранилище, передает BBC.

Специалистам из музея художника удалось установить принадлежность произведений кистям Ван Гога после анализа тематики, стиля и использованных материалов произведения.

Рисунок "Холм на Монмартре с каменоломней" 1886 года ранее хранился в арт-фонде Van Vlissingen и считался произведением неизвестного автора.

Кроме того, еще один рисунок ранее хранился в фондах самого музея.

В настоящее время оба произведения выставлены в музее Уильяма Сингера в городе Ларен в Нидерландах.