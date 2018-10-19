19.10.2018
В Нидерландах впервые выдали паспорт с нейтральным полом "Х"
Источник: Українські новини
В Нидерландах был выдан первый паспорт, в котором указан нейтральный пол.
Так, сообщается, что документ выдали 57-летней Леоне Зекерс. В паспорте вместо М для мужчин или V для женщин указано X.
Также отмечается, что в 2001 году Зекерс, рожденный мужчиной, изменил пол на женский. Несмотря на смену пола, Зекерс не относит себя сейчас ни к женскому, ни к мужскому полу.
В июне Зекерс удалось выиграть суд, вследствие которого было подтверждено ее право не признавать себя ни мужчиной, ни женщиной. В решении утверждается, что самоидентификация преобладает над внешним видом тела или медицинским статусом.
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