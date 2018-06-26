В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах

Согласно новому закону, в общественном транспорте, школах, больницах и государственных учреждениях запретят носить паранджу, никаб и чадру. Против новых норм выступали, в частности, юристы и представители оппозиции, заявлявшие о символической политике.

Запрет должен быть введен предположительно в начале 2019 года, хотя остается неясным, как его будут применять. К примеру, обяжут ли водителей автобусов не впускать женщин с закрытым лицом. В Нидерландах проживают около 400 женщин, которые носят паранджу или чадру, полностью скрывающую лицо, передает агентство dpa.

Первый законопроект о запрете паранджи был внесен в нидерландский парламент 13 лет назад правым популистом Гертом Вилдерсом.