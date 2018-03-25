25.03.2018
В Николаеве горело троллейбусное депо
Источник: Корреспондент.net
В Николаеве пожарные ликвидировали пожар в троллейбусном депо, в результате которого женщина-водитель получила незначительную травму. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в воскресенье, 25 марта
"Установлено, что пожар возник в троллейбусе, когда тот находился в помещении депо на обслуживании. Горение было ликвидировано на площади 40 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения. Сейчас пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи.
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