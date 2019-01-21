В Николаеве напали на таксиста и угнали его авто

Источник: Корреспондент.net

В Николаеве задержали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения угнал такси и тяжело ранил его водителя. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в понедельник, 21 января.

Отмечается, что пассажир остановил такси, назвал адрес, но во время движения неожиданно набросился на водителя - проломил ему череп и похитил машину.

Полиция начала поиски. К ним присоединились и таксисты, коллеги пострадавшего. Похищенное авто один из них заметил на дороге, началось преследование.

На подмогу преследователям выехали еще около 40 таксистов. Злоумышленника несколькими автомобилями такси и полиции удалось взять в кольцо. Тот врезался в патрульную машину, выскочил из салона и пытался убежать. Патрульным пришлось спасать его от самосуда коллег пострадавшего.



Как стало известно, подозреваемому 29 лет. Ему грозит 8 лет тюрьмы.