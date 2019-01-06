В Николаеве ограбили игорный зал: есть раненый
Источник: Корреспондент.net
В Николаеве двое мужчин со стрельбой совершили разбойное нападение на игорное заведение, есть пострадавшие.
Инцидент произошел 6 января около 9:45 по ул. Космонавтов.
По данным ведомства, двое мужчин в балаклавах вошли в помещение игорного заведения и с применением огнестрельного оружия забрали деньги из кассы. О какой сумме идет речь, неизвестно.
На то время в помещении игорного заведения находились пять человек: охранник, кассир, еще один работник и двое клиентов.
"В результате стрельбы ранение в ногу и ключицу получил работник заведения. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.
Действия злоумышленников квалифицированы как разбой (ст. 187 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.