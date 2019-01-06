В Николаеве ограбили игорный зал: есть раненый

Источник: Корреспондент.net

В Николаеве двое мужчин со стрельбой совершили разбойное нападение на игорное заведение, есть пострадавшие.

Инцидент произошел 6 января около 9:45 по ул. Космонавтов.

По данным ведомства, двое мужчин в балаклавах вошли в помещение игорного заведения и с применением огнестрельного оружия забрали деньги из кассы. О какой сумме идет речь, неизвестно.

На то время в помещении игорного заведения находились пять человек: охранник, кассир, еще один работник и двое клиентов.

"В результате стрельбы ранение в ногу и ключицу получил работник заведения. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.

Действия злоумышленников квалифицированы как разбой (ст. 187 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.