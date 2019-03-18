В Николаеве спустили на воду 110-метровый корабль

Источник: Корреспондент.net

На Николаевской верфи спущен на воду корпус танкера-химовоза EMMA для голландской компании VEKA. Об этом сообщили в пресс-службе компании Smart Maritime Group.

Танкер-химовоз EMMA был заложен на поточно-позиционной линии Николаевской верфи в июле прошлого года под названием NEBRASKA. Впоследствии, по желанию заказчика, название было изменено. Он построен по голландскому проекту CAVALLI и предназначен для перевозки нефтепродуктов и химических грузов. Дедвейт танкера - 5 тысяч тонн, длина - 110 м, ширина - 13,5 м, высота борта - 6,6 м.

Николаевские специалисты усовершенствовали технологию строительства судна. В частности, сборку носовых и кормовых блоков производили килем кверху, что позволило ускорить строительство и снизить расходы за счет упрощения технологического процесса. Всего при строительстве судна было использовано более 1200 тонн высококачественной судостроительной стали производства Мариупольского металлургического комбината.



