В Николаеве у здания суда расстреляли двух человек

Источник: Корреспондент.net

На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двух человек.

По словам очевидцев, мужчина и женщина вышли из здания суда. В это время по ним начал стрелять неизвестный. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете скорой помощи.

Украинская правда со ссылкой на спикера Нацполиции Ярослава Тракало пишет, что мужчину, расстрелявшего супругов у суда, задержали.

Проводятся следственные действия, на месте происшествия находится руководство Николаевского главка полиции.

Как отмечает издание Преступности.НЕТ, инцидент произошел из-за одного из дел, которое рассматривал суд 30 января. Судились одесситы и николаевцы, при этом вторые проиграли и должны были выплатить определенную сумму одесситам.

Конфликт между сторонами возник возле здания суда, николаевец достал из машины карабин и несколько раз выстрелил в одесситов - мужчину и женщину.